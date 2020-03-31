Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо вызвали на допрос по делу о попытке госпереворота

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы вызвала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на допрос в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщил во вторник глава ведомства Тарек Вильям Сааб.

"В рамках начатого на прошлой неделе расследования попытки госпереворота и убийства главы государства <...> мы выписали повестку для того, чтобы в следующий четверг в 09:00 (16:00 мск) один из основных обвиняемых Хуан Гуайдо явился в прокуратуру", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

На прошлой неделе Сааб сообщил, что генпрокуратура начала расследование в отношении Гуайдо по обвинению в попытке государственного переворота. Помимо Гуайдо фигурантом дела стал также отставной генерал ВС Венесуэлы Кливер Антонио Алькала Кордонес. По словам генпрокурора, заговорщики, подготовкой которых в трех лагерях на территории соседнего государства занимался отставной военный, планировали проникнуть в венесуэльский штат Сулия с целью совершения "убийств и терактов".