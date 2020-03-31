МИД ДНР упрекнул Киев в дезинформации и уклонении от выполнения взятых обязательств

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Высокопоставленные украинские чиновники, вбрасывая в медиапространство дезинформацию о состоянии минского переговорного процесса, пытаются уклониться от выполнения взятых в рамках мирного урегулирования обязательств. Об этом во вторник заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Мы призываем представителей Украины перестать вбрасывать в медиапространство бессмысленную и оторванную от реальности дезинформацию, тем самым выставляя себя в еще более невыгодном свете, а вместо этого приступить к непосредственному выполнению своих обязательств по документам минского пакета", - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства, которое опубликовало Донецкое агентство новостей.

Ранее во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не ведет и не будет вести переговоры с представителями республик Донбасса, а также обвинил их в невыполнении обязательств. Кроме того, он сообщал, что Украина намерена обсуждать идею создания консультативного совета по Донбассу с партнерами по нормандскому формату.

"Чиновники [Украины] на высоких должностях заявляют о том, что с их стороны якобы выполняются все те договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров стран-гарантов Минских соглашений. При этом мы вот уже более трех месяцев не можем добиться от Украины согласования с нами и реализации на практике ни одного из перечисленных пунктов коммюнике по итогам встречи в нормандском формате: ни по новым участкам разведения сил и средств, ни по обмену удерживаемыми лицами, ни по правовым аспектам особого статуса Донбасса", - указала Никонорова.

Она подчеркнула, что для украинской стороны стало проблемой выполнить даже те договоренности, которые были завизированы лично представителями Украины 11 марта в Минске. "Замечу, что с нашей стороны были выполнены абсолютно все необходимые шаги, в подтверждение чему мы опубликовали проекты тех наших предложений, которые рассматривались и должны, согласно подписанному на прошлой встрече в Минске протоколу, быть согласованными сторонами конфликта", - добавила министр.

По словам главы ведомства, "украинские власти для оправдания бездействия предпочитают использовать любимую отговорку о том, что республики якобы не являются стороной конфликта, а поэтому Киев не будет вести с ними переговоры". "Интересное наблюдение: руководство Украины подтверждает, что в Минских соглашениях есть подписи представителей Донбасса, более того, в некоторых документах подписи представителей республик и тех самых властей Киева стоят на одном листе", - напомнила она.