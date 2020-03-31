МИД Кубы: США должны снять санкции с Венесуэлы без предварительных условий

ГАВАНА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Кубы осуждают планы США снять введенные против Венесуэлы санкции исключительно в случае создания там временного правительства и считают, что ограничительные меры должны быть отменены без каких-либо предварительных условий. Соответствующее заявление во вторник разместил в Twitter министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья.

"Куба отвергает новый план [госсекретаря США Майкла] Помпео в отношении Венесуэлы, который в очередной раз подтверждает неоколониальные претензии США в духе доктрины Монро. Эта инициатива создает угрозу миру и безопасности нашего полушария. Санкции должны быть отменены без каких-либо условий", - написал дипломат.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". При этом, как пояснил Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.