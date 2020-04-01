Глава Пентагона пока не считает нужным эвакуировать экипаж авианосца Theodore Roosevelt

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер в настоящий момент не видит необходимости в эвакуации всего экипажа с авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом Эспер заявил во вторник в интервью телекомпании CBS .

Ранее агентство Reuters сообщило, что капитан корабля Бретт Крозье в письме, направленном командованию ВМС США, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В частности, он просил снять с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировать их. По информации агентства, на Theodore Roosevelt зафиксировано почти 80 случаев заражения.

"Я не думаю, что мы находимся на этом этапе, - сказал Эспер в ответ на вопрос, пора ли эвакуировать с корабля его команду. - Мы предоставляем [находящемуся у] Гуама авианосцу много [медицинских] принадлежностей, <...> медицинской помощи, по мере необходимости мы направляем медицинский персонал". При этом, по словам Эспера, среди членов экипажа нет тех, кто был бы "серьезно болен". "В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание [распространения] вируса", - заявил глава Пентагона, добавив, что он пока не успел детально ознакомиться с письмом капитана Theodore Roosevelt.

Ранее телекомпания Fox News сообщала, что коронавирус также диагностирован у нескольких человек на борту находящегося на базе в Японии авианосца Ronald Reagan. Однако Эспер отметил, что это, а также случаи заражения на Theodore Roosevelt, по его мнению, не скажутся на боеготовности американских ВМС. "Нет, я не [обеспокоен этим]. У нас в распоряжении больше двух авианосцев. У нас есть отличная сеть союзников и партнеров, которые работают вместе с нами, чтобы сдерживать угрозы", - пояснил министр.

По словам Эспера, он также не считает, что "традиционные противники" США из числа иностранных государств пытаются воспользоваться ситуацией, сложившейся в связи с распространением в мире коронавируса. "Я не думаю, <...> не в данный момент <...> Многие страны замкнулись в себе и сосредоточились на себе. Это не означает, что мы должны быть менее бдительны. Во всяком случае мы призываем наши вооруженные силы, развернутые за рубежом <...>, чтобы они сохраняли бдительность и защищали страну, пока мы сами сосредоточены на себе, чтобы справиться с пандемией", - сказал глава оборонного ведомства США.

О первых заболевших на борту Theodore Roosevelt сообщил на прошлой неделе исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли. По его словам, заразившиеся были эвакуированы с авианосца. Сам корабль был направлен к острову Гуам, где расположена база ВМС США. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 3,9 тыс. человек.