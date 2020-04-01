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Минобороны США заказало 78 истребителей F-35 на $4,7 млрд

Соглашение будет выполнено к марту 2023 года

ТАСС, 1 апреля. Министерство обороны США заключило соглашение с корпорацией Lockheed Martin на поставку 78 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II общей стоимостью около $5 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"С корпорацией Lockheed Martin заключено дополнительное соглашение к основному контракту, предусматривающее производство 78 истребителей семейства F-35, в том числе 48 F-35A для Военно-воздушных сил, 14 истребителей с коротким взлетом и посадкой F-35B для Корпуса морской пехоты и 16 палубных истребителей F-35C для Военно-морских сил", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что соглашение будет выполнено к марту 2023 года. "Его стоимость составила $4,7 млрд", - отметили в Пентагоне.

Вышеупомянутая партия стала крупнейшей закупкой истребителей пятого поколения F-35 с начала года.

По состоянию на начало марта 2020 года Министерство обороны США планировало закупить в общей сложности 2 456 F-35. На вооружении американской армии стоят 354 истребителя F-35 всех типов, общие объемы поставок этих самолетов всем заказчикам составили 500 машин.

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