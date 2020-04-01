Борьба с коронавирусом станет главной темой видеоконференции глав МИД НАТО 2 апреля

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом нового типа станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО 2 апреля, которая пройдет вместо отмененного заседания Североатлантического совета 3-4 апреля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции в Брюсселе в среду.

"Борьба с коронавирусом станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО, - заявил он. - НАТО не допустит, чтобы глобальный эпидемиологический кризис превратился в кризис безопасности, поэтому министры также обсудят продолжение операций альянса [в условиях пандемии]".