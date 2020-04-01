ПА ОБСЕ раскритиковала получение правительством Венгрии расширенных полномочий

СТОКГОЛЬМ, 1 апреля. /ТАСС/. Наделение правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном расширенными полномочиями в рамках борьбы с распространением коронавируса, дающее кабинету бессрочную возможность управлять страной с помощью своих указов, является опасным шагом, который подрывает демократию в стране. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

"У COVID-19 уже было много жертв, но я боюсь, что демократическое правление в Венгрии теперь также находится под серьезной угрозой. Отсутствие парламентского контроля или четкой даты окончания этого чрезвычайного положения является очень тревожным событием, и я надеюсь, что венгерский народ потребует, чтобы парламент вернул себе центральное место в процессе принятия решений", - отмечает в сообщении глава комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кириакос Хадиджиянни.

В своей Люксембургской декларации 2019 года ПА ОБСЕ призвала "национальные парламенты стран ОБСЕ осуществлять полный контроль за чрезвычайными мерами и любыми ограничениями основных свобод и прав человека в случае чрезвычайных ситуаций и регулярно оценивать, могут ли такие меры считаться законными, принимая во внимание современные методы общения".

"Многие страны предоставили чрезвычайные полномочия правительствам для борьбы с текущим кризисом, но отсутствие парламентского контроля является особенным для Венгрии и вызывает особую обеспокоенность. Мы не можем позволить парламенту оставаться в стороне в этой борьбе за здоровье наших обществ", - прокомментировал вице-председатель комитета Михаэль Георг Линк.

Парламент Венгрии 30 марта принял закон, который наделяет правительство страны во главе с Виктором Орбаном расширенными полномочиями в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как уточняет агентство Рейтер, принятый закон в числе прочего предусматривает возможность заключения под стражу сроком до пяти лет тех за распространение дезинформации о коронавирусе и мерах властей в сдерживании распространения инфекции.