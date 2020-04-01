В Алжире из-за пандемии выпустят на свободу более 5 тыс. заключенных

ТАСС, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ об амнистии более 5 тыс. заключенных с целью предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera.

По поступившей информации, по президентской амнистии "на свободу будут отпущены 5 037 человек, содержавшихся в местных тюрьмах".

Первый случай заражения новым коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля. К настоящему времени, по данным министерства здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы, в стране выявлено более 700 случаев заражения, более 40 человек умерли.