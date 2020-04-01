Bloomberg: разведка США полагает, что власти Китая скрывали данные о жертвах коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Разведывательные службы США считают, что власти Китая скрыли часть информацию о числе зараженных новым коронавирусом в стране, а также о том, сколько было летальных исходов. С таким утверждением выступило в среду агентство Bloomberg .

По версии его источников из числа официальных лиц США, американские разведслужбы на прошлой неделе представили Белому дому секретный доклад, в котором приводятся соответствующие оценки. Как говорится в материале, по версии спецслужб США, "власти КНР умышленно опубликовали неполные данные о числе случаев заражения и смертях". Разведка США полагает, что Пекин "скрывал масштабы вспышки коронавируса в стране" и представлял ситуацию так, будто указанные показатели ниже, чем на самом деле.

Многие американские официальные лица ранее утверждали, что Китай не представил исчерпывающей информации о вирусе. Госсекретарь Майкл Помпео в начале марта, в частности, выступил с утверждением, что из-за это США "оказались в положении отстающего" в том, что касается борьбы с распространением коронавируса в стране.