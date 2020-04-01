Трамп на год продлил санкции в отношении Южного Судана

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил особый санкционный режим, действующий в отношении Южного Судана. Он предполагает введение санкций, направленных против лиц, чьи действия подрывают мир и стабильность в этой стране. Текст соответствующего распоряжения в среду распространен пресс-службой Белого дома.

"Ситуация в Южном Судане и вокруг него продолжает представлять необычную и особую угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайный режим, объявленный 3 апреля 2014 года для борьбы с этой угрозой, должен оставаться в силе и после 3 апреля 2020 года", - заявил Трамп. В связи с этим санкции продлеваются еще на год.

Южносуданский вооруженный конфликт, число жертв которого исчисляется десятками тысяч, был спровоцирован расколом "Национально-освободительного движения Судана", боровшегося за независимость от Республики Судан, на сторонников и противников президента Салвы Киира. Вокруг лидера вооруженной оппозиции Риека Машара Тени объединились представители его народа нуэр, тогда как правительственные войска состояли преимущественно из соплеменников главы государства - этнической группы динка.

В июле 2013 года Киир отправил Машара в отставку с поста вице-президента, а в декабре того же года обвинил в организации военного мятежа. Несмотря на многочисленные попытки международного сообщества примирить враждующие стороны, вооруженные столкновения между сторонниками президента и его бывшего заместителя не прекращались.

Окончательный компромисс между Кииром и Машаром был достигнут 20 февраля, когда президент дал согласие на проведение административной реформы и сокращения количества образующих государство штатов с нынешних 32 до 10. 22 февраля Машар принял присягу в качестве первого вице-президента страны.