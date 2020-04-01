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В Центре примирения заявили об обстреле террористами провинций Саракиб и Хараб-эй-Шейх

Также состоялось скоординированное патрулирование российских и турецких военных в провинции Алеппо

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Террористы обстреляли два сирийских населенных пункта - Саракиб в Идлибе и Хараб-эй-Шейх в Латакии. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Вместе с тем, зафиксировано 2 обстрела населенных пунктов Хараб-юг-Шейх в провинции Латакия и Саракиб в провинции Идлиб со стороны позиций террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - сказал Журавлев.

Он также сообщил, что состоялось скоординированное патрулирование российских и турецких военных в провинции Алеппо.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что в ночь на среду "вооруженная оппозиция выпустила несколько артиллерийских снарядов по городку Саракиб". По данным агентства, обстрел велся из населенного пункта, который находится под контролем турецких сил.

О возможных разрушениях или жертвах обстрела информации не поступало.

Несколько недель назад сирийские войска вошли в город Саракиб. В этот город была введена военная полиция России для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам, связывающим крупнейшие города страны со столицей Дамаском.

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СирияРоссия
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