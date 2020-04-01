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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии коронавирус, Йемен и Иран

Госсекретарь США также выразил поддержку усилиям по деэскалации, предпринимаемым специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в среду обсудили по телефону вспышку нового коронавируса, ситуацию в Йемене, а также Иран. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность в связи с пандемией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), а также [заявил о] необходимости глобальных ответных мер, чтобы противостоять ей", - сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Говоря о ситуации в Йемене, стороны согласились с тем, что только "политическое решение [конфликта] приведет к стабильности, миру и процветанию" в стране. "Госсекретарь подчеркнул, что США решительно осуждают попытки хуситов атаковать гражданские объекты в Саудовской Аравии в субботу, 28 марта. Госсекретарь также выразил поддержку усилиям по деэскалации, предпринимаемым специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом", - добавила Ортэгус.

По ее словам, главы двух внешнеполитических ведомств также выразили мнение, что "нестабильность в Йемене приносит пользу только иранскому режиму и дестабилизирующему поведению режима там необходимо противостоять".

Теги
СШАИранЙеменСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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