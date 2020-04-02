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Рапота поздравил народы России и Белоруссии с Днем единения

Госсекретарь Союзного государства отметил, что основы единения народов России и Белоруссии восходят к общему подвигу, общей Победе в Великой Отечественной войне и многим трудовым победам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Народы России и Белоруссии вместе уже добились больших успехов, но важно быть готовыми к новым вызовам и угрозам, которые ждут впереди. Об этом говорится в поздравлении госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты ко Дню единения, переданном в ТАСС.

"2 апреля - День единения народов Беларуси и России. В этом году он проходит под знаком подготовки к 75-летию Великой Победы, завоеванной советскими солдатами и тружениками тыла, мужество и героизм которых бесспорны и беспримерны, - отметил он. - Наше единение возможно лишь благодаря тому, что, жертвуя собой, они защищали родную землю и всю планету от фашизма".

Рапота напомнил, что первый удар приняла на себя Брестская крепость, которая и сегодня остается символом героизма для миллионов людей независимо от их национальности. "В рамках Союзного государства многое сделано для того, чтобы этот памятник мог достойно принять благодарных потомков, - продолжил он. - Под Ржевом заканчивается возведение мемориала советскому солдату, деньги на который выделены в том числе и из бюджета Союзного государства, а также пожертвованы простыми людьми. Мы делаем это, чтобы увековечить память защитников и, что еще важнее, для себя, сегодняшнего поколения. Гордость за своих предков, как любовь и вера, - основа нравственной силы народа, наша вечная ценность".

Госсекретарь Союзного государства отметил, что основы единения народов России и Белоруссии восходят к общему подвигу, общей Победе в Великой Отечественной войне и многим трудовым победам, которые одержаны вместе гражданами двух стран. "Как в хорошей семье, эти достижения не делятся пополам, они общие, идет ли речь об успехах ученых, производственников, деятелей культуры, представителей молодежи", - указал он.

Однако, добавил Рапота, оглядываясь назад, важно понимать, что необходимо смотреть также вперед, ведь на общем пути "будет не только прогресс, но и вызовы и угрозы". "К ним тоже нужно готовиться, оберегая благополучие наших народов. Решение этих задач возможно лишь при объединении усилий Беларуси и России в общей созидательной деятельности.

День единения - не красный день календаря. Потому что работы у нас много и давайте делать ее вместе", - резюмировал госсекретарь.

День единения

День единения народов России и Белоруссии - праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии, который отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, предполагавший в том числе формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству. Эти идеи получили развитие в последующие годы - 8 декабря 1999 года в Москве был подписан Договор о создании Союзного государства, который вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между главами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия в Москве и Минске, а Рапота подводит итоги очередного года сотрудничества на специальной пресс-конференции. Однако на этот раз в планы внес коррективы коронавирус. Как рассказала ранее ТАСС помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко, из-за эпидемии планировавшиеся встречи, концерты в столицах двух стран и пресс-конференция проводиться не будут.

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