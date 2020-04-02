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В Венесуэле заявили, что готовы сотрудничать с США в борьбе с наркотиками

Ранее Дональд Трамп заявил, что США в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками

БОГОТА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовы сотрудничать с американскими коллегами в их борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Соответствующее заявление в среду распространил МИД Боливарианской Республики.

"Правительство Венесуэлы приветствует тот факт, что впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовятся принять меры для защиты своих границ, которые исторически <...> были уязвимы перед тысячами тоннами наркотиков, поступающих в эту страну в год из-за наркобизнеса, который развился на территории их союзника и близкого партнера, Колумбии, - говорится в документе, текст которого был опубликован на сайте ведомства. - Надежные антинаркотические институты Венесуэлы готовы к любому необходимому сотрудничеству и координации, чтобы сдерживать прогресс незаконного оборота наркотиков и организованной преступности в регионе".

Вместе с тем власти Боливарианской Республики осудили Вашингтон за то, что он также использует эту антинаркотическую операцию для атак на официальный Каракас.

Как сообщил в среду Дональд Трамп, США в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. По его словам, Соединенные Штаты направляют дополнительные эсминцы ВМС, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны. Американский министр обороны Марк Эспер добавил, что указанная операция США будет направлена и на Венесуэлу.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также другим представителям властей Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.

Теги
СШАВенесуэла
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