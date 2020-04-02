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Reuters: власти США считают, что Иран причастен к убийству оппозиционера в Стамбуле

Ранее агентство сообщало, что два представителя турецких властей подтвердили информацию о причастности к убийству Масуда Молави Варджанани иранских спецслужб

ТАСС, 2 апреля. Власти США полагают, что иранская разведывательная служба причастна к совершенному в ноябре 2019 года в Стамбуле убийству иранского диссидента Масуда Молави Варджанани. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее агентство опубликовало материал, в котором говорилось, что два представителя турецких властей подтвердили агентству информацию о причастности к убийству Варджанани иранских спецслужб. По их данным, два сотрудника посольства исламской республики, работающие на иранскую разведку, "спровоцировали" инцидент, приведший к гибели оппозиционера. Отмечается, что до отъезда в Турцию Варджанани работал в министерстве обороны Ирана, занимаясь кибербезопасностью.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал новости об "иранском следе" в убийстве диссидента.

"Сообщения о том, что иранские дипломаты были причастны к убийству диссидента в Турции вызывают беспокойство, но находятся в полном соответствии с их задачами - иранские "дипломаты" являются агентами террора и совершили множество убийств и взрывов в Европе в течение последнего десятилетия", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

1 апреля президент США Дональд Трамп у себя в Twitter выступил с утверждением, что Иран или его сторонники в Ираке готовят нападение на американские силы или объекты в этой стране. Позднее в среду Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, заявил, что ответ Вашингтона на возможную вылазку в Ираке связанных с Ираном группировок "будет масштабнее", чем в предыдущем таком случае.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранИракТурцияПомпео, Майкл (Майк)
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