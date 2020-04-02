Кобцева: Ермак слукавил, заявив о скором обмене пленными и отсутствии диалога с ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ради личного политического пиара слукавил, говоря о возможности в ближайшее время провести обмен удерживаемыми лицами, а также о том, что Киев якобы не ведет прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР, ДНР). Такое заявление сделала заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных республики Ольга Кобцева.

Ранее Ермак заявил, что украинская сторона якобы никогда не вела прямые переговоры с ЛНР и ДНР. Также глава офиса президента Украины заверил, что обмен пленными может состояться уже в течение ближайших двух недель. "Заявление господина Ермака, которое он сделал ранее о том, что якобы не ведется диалог с ЛНР и ДНР, и о том, что в ближайшее время произойдет обмен, мы расцениваем как его личный политический пиар", - цитирует Кобцеву Луганскинформцентр.

Она пояснила, что сейчас карьера Ермака "переживает спад, и он ищет любые способы, чтобы удержаться на своем посту". "По поводу заявлений Ермака о том, что якобы нет прямого диалога с ЛНР и ДНР хотелось бы напомнить, что господин Ермак лично участвовал в видеоконференции, где обсуждался вопрос обмена пленными", - напомнила представитель ЛНР.

"При этом он [Ермак] ушел по-французски, даже не попрощавшись [с другими участниками конференции], и до сегодняшнего дня договоренности по проведению обмена с украинской стороной не достигнуто", - констатировала Кобцева.

Она отметила, что ЛНР готова была провести обмен в самое ближайшее время, но Киев отказался это делать. "ЛНР готова была провести обмен по формуле "8 на 11". То есть восемь человек мы готовы были отдать, а 11 забрать. Но, к сожалению, украинская сторона свою готовность не подтвердила. Обмен сорвался именно из-за нежелания украинской стороны проводить обмен", - подчеркнула представитель республики.

"Нами принято решение опубликовать имена тех людей, которые могли вернуться на Украину уже в прошлое воскресенье, и забирать которых отказались украинские власти", - сообщила Кобцева.

Список удерживаемых в ЛНР лиц, готовых для обмена с украинской стороной: Желдак В. А., Можаев В. В., Миронич С. В., Полозов Н. Н., Попова А. А., Русинов С. В., Сливка И. Д., Сливка А. Д., Табачный А. Е., Штиль А. П., Яковенко А. А.