Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и России

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что интеграционные процессы в рамках Союзного государства создали реальные преимущества для эффективного развития стран. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

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"Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран", - говорится в поздравительном послании. Лукашенко отметил, что сегодня две страны "находятся у порога нового объединительного этапа".

"Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества - серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России", - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение, что "двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия".

Лукашенко также направил поздравления председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Укрепление интеграции

Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия имеют все необходимое для укрепления равноправной взаимовыгодной интеграции.

"Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства, - сказано в поздравлении. - Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений".