Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и России

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Белоруссии и России, отметив, что интеграционные процессы в рамках Союзного государства создали реальные преимущества для эффективного развития стран. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран", - говорится в поздравительном послании. Лукашенко отметил, что сегодня две страны "находятся у порога нового объединительного этапа".
"Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества - серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России", - подчеркнул он.
Президент выразил убеждение, что "двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия".
Лукашенко также направил поздравления председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Укрепление интеграции
Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия имеют все необходимое для укрепления равноправной взаимовыгодной интеграции.
"Нами проделана большая работа. Но еще многое предстоит сделать на пути равноправной взаимовыгодной интеграции и укрепления Союзного государства, - сказано в поздравлении. - Успешность реализации наших планов будет зависеть от неукоснительного выполнения принятых договоренностей, исключения национального протекционизма, устранения существующих барьеров, изъятий и ограничений".
По словам Лукашенко, у сторон "для этого есть все необходимое - воля к единению, мощная материально-техническая база, высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и талантливые люди".
"За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб", - говорится в обращении.
Президент отметил, что народы обеих стран сберегли и приумножили глубокие экономические связи, сегодня тысячи белорусских и российских предприятий участвуют в производственной кооперации, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную на внешних рынках. По его словам, формирование общего рынка труда и сопутствующей инфраструктуры значительно расширило возможности профессиональной самореализации и развития для граждан.
"Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что святая обязанность - сберечь и передать потомкам правду о тех страшных событиях и историческом подвиге советского народа.
Лукашенко подчеркнул, что сейчас Белоруссия и Россия сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам безопасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику во имя поддержания мира и стабильности в регионе. Это, по его мнению, вполне естественно и закономерно.