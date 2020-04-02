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Кризис на Украине
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В Киеве заявили, что создавать консультативный совет по Донбассу будут РФ, Украина и ОБСЕ

По словам вице-премьера по "реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексея Резникова, обсуждение инициативы уже происходит в "нормандском формате"

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Порядок формирования консультативного совета по Донбассу будут определять Россия, Украина и ОБСЕ в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, однако лишь после согласования вопроса о создании совета в рамках "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом заявил вице-премьер по "реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексей Резников в интервью "Радио Свобода" в четверг.

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"Если участники "нормандского формата" принципиально говорят "да", тогда уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны избирать своих представителей для участия в этом консультативном совете. После этого трехстороння контактная группа утвердит порядок отбора", - заявил Резников.

Он уточнил, что непосредственно формировать совет будут ОБСЕ, Россия и Украина. При этом Резников сообщил, что обсуждение инициативы уже происходит в "нормандском формате".

Отвечая на вопрос о том, есть ли механизм определения тех, кто будет отбирать представителей неподконтрольных территорий Донбасса в состав консультативного совета, Резников заявил, что "механизм еще неизвестен, поскольку на сегодняшний день вопрос создания такого консультационного совета в рамках политической подгруппы находится на обсуждении в режиме "нормандского формата".

Он подчеркнул, что консультативный совет необходим для интенсификации работы контактной группы, и добавил, что идея его создания является целесообразной.

Идея консультативного совета

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 - от неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая "диалоговая площадка" будет создана на следующей минской встрече, но этого не произошло.

31 марта Ермак заявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета только после обсуждения с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной радой. При этом глава офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями республик Донбасса. В то же время Ермак признал, что в минских соглашениях, под которыми есть подписи представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), "четко прописана" необходимость согласовывать ряд вопросов с ДНР и ЛНР. Именно этими позициями Ермак обосновал необходимость создания новой переговорной площадки.

В свою очередь ДНР и ЛНР посчитали, что украинская сторона, переадресовав вопрос создания консультативного совета "нормандской четверке", по сути отказалась выполнять свои обязательства по созданию совета в рамках контактной группы. Республики также сообщили, что Киев отказался, чтобы они предоставили свои предложения относительно формирования состава совета.

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