ДНР: слова Ермака о выполнении Киевом решений нормандского саммита вызывают недоумение

ДОНЕЦК, 2 апреля. /ТАСС/. Высказывания главы офиса президента Украины Андрея Ермака о выполнении Киевом договоренностей "нормандской четверки" вызвали недоумение у властей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила уполномоченный по правам человека, представитель Донецка в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

Ранее, 31 марта, Ермак в ходе онлайн-брифинга заявил, что Киев, в отличие от республик Донбасса, якобы делает все возможное для выполнения условий саммита лидеров стран "нормандской четверки", прошедшего в декабре 2019 года.

"С большим удивлением мы ознакомились с выступлением Ермака, посвященном выполнению минских договоренностей. В частности, руководитель офиса президента Украины заявил, что якобы "есть вопросы, в которых Украина со своей стороны сделала все, но другая сторона [ДНР] не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты", - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Она напомнила, что в ходе последнего заседания контактной группы в режиме видеоконференции именно представители республик Донбасса предложили утвердить дату обмена удерживаемыми лицами. "Господин Ермак почему-то забыл, что от этого предложения украинская сторона прямо и открыто отказалась. Сперва под предлогом того, что якобы не успеют так быстро подготовить десять человек для обмена. А затем представители Украины цинично заявили о том, что не станут сейчас забирать восемь человек, поскольку хотят потом забрать гораздо больше", - отметила омбудсмен.

В этой связи ДНР обнародовала список лиц, предложенных Республикой для обмена пленными с Украиной, который мог состояться еще 29 марта: Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р.; Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р.; Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р.; Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.; Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р.; Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р.; Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.; Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Ранее сообщалось, что украинская сторона отвергла предложение ДНР об обмене пленными по формуле "10 на 8". Также известно, что предложенный ДНР и ЛНР обмен пленными мог состояться 29 марта.