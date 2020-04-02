Госдеп заявил, что Россия к 1 марта сократила ядерный арсенал на 100 боеголовок

ТАСС, 2 апреля. Россия в период с 1 сентября 2019 года по 1 марта нынешнего года уменьшила количество своих боеголовок и их развернутых носителей на 100 и 28 соответственно, тогда как у США эти показатели составляют только три и 13. Это следует из справки о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III), размещенной на сайте Госдепартамента.

Данные приводятся по состоянию на 1 марта и отражают представленную сторонами статистику.

Россия, как указывается в справке, располагает 485 развернутыми носителями ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) - и 1326 боезарядами на них, тогда как у США насчитывается 655 носителей и 1373 боеголовок. С учетом неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ, общее количество носителей у России и США составляет в России 754 и 800 соответственно.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу 5 февраля 2011 года и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых МБР, ТБ и БРПЛ, 1550 единиц для боезарядов на них и 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Стороны сейчас ведут консультации о дальнейшей судьбе ДСНВ. Он остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Договор может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления СНВ-III и называла этот договор "золотым стандартом" в области разоружения.