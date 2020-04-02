Нацсовет безопасности Афганистана опроверг сообщения о плане освобождения 100 талибов

ТАСС, 2 апреля. Власти Афганистана опровергли информацию о намеченном на четверг первом обмене заключенных сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на пленных военнослужащих. Об этом сообщил афганский телеканал 1TV .

По его данным, официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана "опроверг сообщения о том, что 100 талибов будут освобождены сегодня".

Ранее афганский телеканал TOLOnews проинформировал, что первый обмен находящихся в афганских тюрьмах сторонников "Талибана" на военнослужащих армии Афганистана, захваченных в плен талибами, будет произведен 2 апреля. Планировалось, что из тюрьмы выйдут 100 сторонников радикального движения. Одновременно талибы обязались передать афганским властям 20 военнослужащих. К такому соглашению пришли представители правительства и группа талибов, прибывшая в Кабул для проведения "технических переговоров" по этой проблеме.

Делегация "Талибана" прибыла во вторник в Кабул для контроля за процессом освобождения своих сторонников, находящихся в афганских тюрьмах.

Как подтвердил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, прибывшая в Кабул группа "займется сверкой списков своих сторонников, которые должны быть выпущены на свободу" согласно договоренностям, достигнутым между "Талибаном" и США.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Правда, оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска этих переговоров должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников "Талибана" и до тысячи человек, удерживаемых талибами.