Депутаты от "Слуги народа" потребовали расследовать возможную коррупцию в офисе Зеленского

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" потребовала от силовых органов расследовать возможную продажу должностей в офисе президента. Это следует из коллективного заявления парламентариев в Госбюро расследования, Службу безопасности, МВД, Генпрокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которое опубликовал в четверг депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Также хочу прокомментировать слухи, что кто-то из депутатов, которые начали сейчас публично говорить, хочет выходить из фракции "Слуги народа". Никуда мы не выйдем, мы шли с предвыборной программой, в частности, с обещанием нулевой толерантности к коррупции. Пусть всевозможные типы мутные из фракции выходят. А у нас есть обязательства перед избирателями", - написал Гурин в Facebook, опубликовав соответствующее заявление в правоохранительные органы, под которым подписались 10 депутатов.

29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в сети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака - брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, предлагает устроить за вознаграждение неназванных лиц на определенные должности в органах власти. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы госвласти.

В свою очередь в Государственном бюро расследований по заявлению главы офиса президента Андрея Ермака открыли уголовное производство в отношении Лероса и пока еще неизвестных сотрудников правоохранительных органов, которые прослушивали брата главы офиса.

По данным украинских СМИ, Денис Ермак на следующий день после скандала был исключен из консультативного совета при Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной. При этом он опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты. "Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того, что не рассмотрели на кабмине, но и лично меня и брата облили грязью", - написал он в Facebook.

Глава офиса президента признал, что на видео действительно его брат, но опроверг, что тот имеет отношение к назначениям на госдолжности. При этом Андрей Ермак заявил, что депутат Лерос "перешел красные линии".