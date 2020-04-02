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Белорусский парламент ратифицировал соглашения с ЕС по визам и реадмиссии

Стоимость получения краткосрочных виз снизится до €35

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) ратифицировала в четверг соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

Белоруссия и ЕС подписали эти соглашения 8 января. Они начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. По словам заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, документ касается только получения краткосрочных виз, стоимость которых снизится для белорусов с €80 до €35.

Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отметил, что в республике в связи с ратификацией соглашения о реадмисссии "активно готовится вся необходимая инфраструктура". По его словам, европейская сторона уже предоставила соответствующее финансирование в размере €2,8 млн.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора для белорусов до €35, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза - с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга". В документе закреплено предоставление белорусской стороне двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Теперь документ должны утвердить в Европарламенте, затем Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений. Предполагалось, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.

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