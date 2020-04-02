В МВД Белоруссии не видят миграционных рисков из-за соглашения с ЕС о реадмиссии

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. МВД Белоруссии не видит особых миграционных рисков для страны после реализации соглашения с ЕС о реадмиссии. Об этом заявил в четверг заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Белорусские депутаты в четверг ратифицировали соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Отвечая на вопросы в парламенте, Барсуков сообщил, что теперь республике предстоит дополнительно принимать по 100 человек в год. "В основном это будут граждане РФ, стран Средней Азии. С этим мы справимся. Проблем здесь я никаких не вижу", - приводит его слова агентство БелТА.

Представитель МВД сообщил, что Госпогранкомитет Белоруссии и соответствующие структуры Евросоюза совместно работают над созданием инфраструктуры для содержания иностранцев. Один из пунктов, в котором будут находиться мигранты, будет размещен в Жодино (рассчитан на 115 человек), второй - в Полоцке (примерно на 40 человек).

Барсуков напомнил, что Белоруссия уже имеет международные договоры о реадмиссии с Турцией, Казахстаном, Россией, Грузией и Украиной, реализация таких соглашений служит эффективным средством противодействия незаконной миграции. "Мы ежегодно выдаем по 200 иностранцев, а принимаем единицы", - отметил замминистра.

Ранее замминистра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков заявил, что власти не ожидают потока нелегальных мигрантов из ЕС в связи с ратификацией соглашения о реадмиссии. Он отметил, что для республики более проблематична незаконная миграция граждан России, которые пытаются через Белоруссию попасть в Евросоюз. Шестаков отметил, что после ратификации и вступления в силу соглашения с ЕС о реадмиссии для Белоруссии "открывается окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества". По его словам, ежегодно белорусы смогут получать "несколько миллионов долларов на улучшение инфраструктуры, содержание мигрантов".