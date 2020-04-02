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Facebook разблокировал сербский портал "Восток" после возмущения читателей

Портал был заблокирован после публикации статьи о годовщине агрессии НАТО 1999 года

БЕЛГРАД, 2 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сеть Facebook разблокировала один из самых популярных порталов Сербии "Восток.rs", специализирующийся на публикации контента российского телеканала RT, после возмущенной реакции 80-тысячной аудитории портала на блокировку ресурса. Об этом сообщил ТАСС в четверг главный редактор портала Ваня Савичевич.

По его данным, портал "Восток" был заблокирован после публикации статьи о годовщине агрессии НАТО 1999 года. Кроме того, со страницы были удалены свыше 100 тыс. публикаций, который редакция разместила за 10 лет работы.

"Наш домен vostok.rs разблокировали в Facebook после возмущенной реакции наших читателей и коллег из СМИ. Более того, на нашу страницу вернули 100 тыс. новостей, которые были удалены, а это результат нашей работы за 10 лет. Большое спасибо всем за поддержку", - сказал Савичевич.

Страница портала "Восток" в Facebook имеет 80 тыс. подписчиков, аудитория портала - свыше 350 тыс. пользователей в месяц. "Восток" позиционирует себя как "первый портал на сербском языке с новостями из российских источников без посредников" и специализируется на переводе на сербский язык и публикации новостей с ведущих русскоязычных агентств и каналов. Здесь публикуется от нескольких десятков до нескольких сотен новостей в сутки. Львиную долю публикаций ресурса составляют видео и новости российского телеканала RT.

В августе 2019 года портал подвергался атаке неизвестных хакеров, требовавших изменить редакционную политику и прекратить работу. В 2017 году Совет НАТО включил портал "Восток" в список ресурсов "кремлевской пропаганды" в Сербии, несмотря на то, что портал является частным сербским проектом.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

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