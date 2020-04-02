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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Лукашенко: глобальные игроки могут использовать коронавирус для передела мира без войны

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что глобальные игроки могут использовать коронавирус с целью передела мира без войны. Об этом он заявил в четверг в интервью телерадиокомпании "Мир", сообщает агентство БелТА.

По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. "А не кажется ли, что сильные мира сего без войны, [президент Франции Эмманюэль] Макрон это уже войной назвал, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задался вопросом президент. 

Лукашенко отметил, что Белоруссия предоставляет общественности правдивую информацию о ситуации с распространением нового коронавируса. "Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует бороться очагово, точечно. То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли", - сказал глава государства. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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