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Кризис на Украине

Опрос: рейтинг Зеленского продолжает снижаться

По данным исследования, к украинскому лидеру положительно относятся 46% граждан

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц снизился на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые в четверг обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

"К Зеленскому положительно относятся 46% граждан против 48% в феврале", - отмечается в отчете.

Нейтрально к главе государства относится 33% опрошенных (в феврале - 29%), отрицательно - 21% по сравнению с 24% месяцем ранее, сообщают социологи.

К премьер-министру страны Денису Шмыгалю, который занял должность 4 марта, положительно относятся 11% респондентов, нейтрально - 65%, негативно - 25%. Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову симпатизирует 29% украинцев, что на 1% больше, чем в феврале, нейтрально - 51%, как и месяцем ранее, негативно - 21% (в феврале - 22%).

Опрос проводился в конце марта, в нем участвовали 1500 респондентов по всей стране. Погрешность выборки не превышает 3%.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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