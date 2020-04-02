ООН рекомендует Украине отменить закон об амнистии участников событий на "майдане"

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии участников событий на "евромайдане" зимой 2013 - 2014 годов, который не позволяет проводить расследования убийств сотрудников правоохранительных органов во время столкновений в центре Киева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), ссылаясь на отчет миссии.

В документе говорится, в частности, что правоохранительные органы Украины не смогли расследовать убийства 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалисты миссии выделили четыре фактора, в числе которых - недоукомплектованность судов, недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз, так называемый закон о неприкосновенности, а также сохранение на должностях некоторых чиновников МВД, которые могут быть причастны к преступлениям против протестующих.

Эксперты ООН рекомендуют Киеву обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех убийств, совершенных во время протестов на "майдане", выделить экспертным учреждениям необходимые ресурсы, изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого. Кроме того, миссия считает целесообразным отменить "закон о неприкосновенности" и обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

"Для ГБР главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов. Поэтому бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - заявил по этому поводу и.о. главы ГБР Александр Соколов.

Ранее и.о. главы Госбюро, назначенная впоследствии генпрокурором Украины, Ирина Венедиктова ратовала за отмену закона об амнистии для участников акций протеста в рамках "евромайдана" в конце 2013 - начале 2014 года, поскольку он препятствует расследованию гибели сотрудников правоохранительных органов в тот период. Она, в частности, указывала на противоречие между Уголовно-процессуальным кодексом страны и принятым в феврале 2014 года законом "о недопущении преследования и наказания лиц", участвовавших в "майдане".

"Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров, - сказала и.о. главы ГБР Украины. - С точки зрения справедливости мы должны помнить и о 13 погибших сотрудниках правоохранительных органов, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", - отметила Венедиктова.

Она заявила, что упомянутый закон об амнистии для участников "майдана" препятствует объективному расследованию убийств сотрудников милиции. "Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - считает она.