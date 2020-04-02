Лукашенко надеется, что Белоруссия пройдет пик пандемии до Пасхи

Как сообщило агентство БелТА, в четверг в интервью телерадиокомпании "Мир" Лукашенко отметил, что министр здравоохранения со специалистами выезжал в Витебскую область, где наиболее сложная ситуация по коронавирусу. "За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них мы контролируем общую заболеваемость. Я говорил, что мы на пике находимся, заболеваемость снизилась, - отметил Лукашенко. - Я молю бога, чтобы и мы <...> прошли хотя бы до Пасхи этот пик. И дай бог, чтобы удалось снизить".

Лукашенко считает, что изолировать людей нет смысла: "Так чего нам сейчас изолировать людей? Их нужно обезопасить, что обязана сделать система здравоохранения, врачи должны лечить людей, это мое жесткое требование, а не ходить и закрывать учреждения, что-то отменять. Это дело власти. Ты приди, докажи, что это надо, а власть примет решение".

Лукашенко при этом призвал врачей соблюдать меры предосторожности, чтобы самим не стать носителями вируса. "Сказать, что в Беларуси все тихо и спокойно - глупость полная. Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год [президентские выборы в 2020 году]", - заметил он.

Он подчеркнул, что "сегодня мог бы ввести чрезвычайное положение - патрули по улицам, все сидят по домам, показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль."Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу", - сказал президент.

В Белоруссии, по данным Минздрава на 1 апреля, зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом, в четверг президент заявил уже о четырех. В последние дни ведомство не приводит общее число заразившихся. По данным на 31 марта, число инфицированных составляло 163 человека.