Бабиш считает, что коронавирус в Чехии будет преодолен к концу мая или началу июня

ПРАГА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прогнозирует, что ситуацию с коронавирусом в республике удастся преодолеть к концу мая - началу июня, когда будет отменен режим ЧС и жизнь в стране вернется в нормальное русло. Об этом политик заявил в четверг журналистам. Нижнюю половину его лица закрывала медицинская маска.

"Отмечаем [ежедневное] снижение процента положительных диагнозов [на коронавирус в Чехии], - подчеркнул Бабиш. - Пик эпидемии [коронавируса в республике] ожидаем в конце апреля. Мы [правительство] надеемся, что заразившихся будет [в это время не более] 10-15 тыс. Надеемся, что в конце мая или в июне мы сможем вернуться к нормальной жизни, но это лишь прогноз".

Поддержка национального туризма

Правительство, по словам премьера, стремится, чтобы в июне в республике возобновили работу детские дошкольные учреждения и учебные заведения. Власти также намерены поддержать развитие внутреннего туризма. Границы многих государств какое-то время останутся закрытыми. Чехам следует ориентироваться на проведение летних отпусков на родине.

Бабиш отметил, что у него нет признаков вызываемой коронавирусом болезни (COVID-19) и поэтому он не сдавал анализы, в отличие от других членов кабмина и сотрудников аппарата правительства. "Да, мое окружение было тестировано [на коронавирус], а я нет. У меня нет никаких признаков заболевания", - сказал премьер.

Увеличение диагностики

Правительство, по словам Бабиша, поставило перед Минздравом задачу в кратчайшие сроки обеспечить в республике возможность ежедневного прохождения анализов на коронавирус для 20 тыс. граждан с повышенной температурой или другими признаками простудных заболеваний. К реализации мер, направленных на пресечение распространение вируса, привлечена армия. Речь идет, в частности, о военных медиках.

Премьер считает, что принятые в республике на фоне режима чрезвычайной ситуации и общенационального карантина ограничительные меры являются достаточными и эффективно обеспечивают борьбу с новым вирусом. Он не предполагает, что они будут ужесточаться.

Ситуация с коронавирусом в Чехии

C 1 марта, когда Минздрав Чехии объявил о появлении в республике инфекции, было диагностировано 3 604 случая заражения. Болезнь, вызываемая коронавирусом, стала причиной смерти 40 человек, вылечился 61 больной. Почти треть инфицированных составляют граждане в возрасте 35-54 лет, но около 90% летальных исходов приходится на пожилых людей старше 65 лет.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Действуют жесткие меры по ограничению передвижения граждан. Власти требуют покидать жилые помещения лишь в случае крайней необходимости. Ношение в общественных местах средств защиты органов дыхания - обязанность, несоблюдение которой наказывается штрафом в размере 10 тыс. крон (примерно €400).