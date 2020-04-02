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Пандемия коронавируса нового типа

Forbes: Трамп потерял из-за коронавируса $1 млрд

Аналитики подсчитали суммарную стоимость активов, принадлежащих президенту США
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Oliver Contreras
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Oliver Contreras

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, вследствие экономического ущерба, нанесенного распространением нового коронавируса, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в четверг в журнале Forbes.

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Сотрудники издания подсчитали, что 1 марта состояние американского лидера превышало $3,1 млрд. К 18 марта оно уменьшилось примерно до $2,1 млрд. Основным фактором стало сокращение стоимости принадлежащей Трампу недвижимости. Издание отмечает, что курс акций компаний сейчас быстро меняется. Из-за этого будет меняться и состояние американского лидера.

Как говорится в публикации, одним из самых ценных активов Трампа является коммерческая недвижимость в центре Нью-Йорка, в том числе площади, которые сдают под офисы. В настоящее время жителям крупнейшего мегаполиса США предписано не выходить из дома без необходимости. Из-за этого деловая активность в городе значительно снизилась. Согласно расчетам Forbes, в результате принадлежащая президенту США недвижимость подешевела примерно с $1,9 млрд до $1,2 млрд.

В материале сообщается, что главе американской администрации принадлежат также около 500 объектов жилой недвижимости по всей стране. Их суммарная стоимость, по данным журнала, с 1 по 18 марта уменьшилась примерно с $235 млн до $148 млн. Кроме того, упали в цене отели, курорты и поля для гольфа, которыми владеет американский лидер. По сведениям Forbes, Трамп также располагал 1 марта наличностью в размере около $160 млн. Эта сумма к 18 марта не изменилась.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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