Большинство украинцев считают меры Киева по разрешению конфликта в Донбассе неэффективными

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство украинцев считают, что власть не смогла успешно решить задачи по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 по 30 марта.

По данным КМИС, 70% жителей страны считают работу власти неэффективной в этом вопросе. Причем за последние месяцы число разочарованных значительно выросло - в декабре таких было 50%.

Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12%, причем число граждан, позитивно воспринимающих действия власти в этом направлении, упало в два раза по сравнению с предыдущим месяцем, когда таких было 25%. В начале ноября 46% украинцев оценивали работу власти в этом направлении как успешную, в декабре - 40%.

Опрос проходил 27 - 30 марта, опрошены 1500 респондентов старше 18 лет из разных регионов Украины, за исключением неподконтрольных районов Донбасса.