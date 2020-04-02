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Кризис на Украине

ЛНР: Киев выдумывает согласования консультативного совета по методичкам Порошенко

Так представитель Луганской народной республики в политподгруппе контактной группы Родион Мирошник прокомментировал заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова

ЛУГАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Киев продолжает выдумывает необходимость согласования в нормандском формате консультативного совета при политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, оперируя методичками времен предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в четверг ТАСС заявил представитель Луганской народной республики в политподгруппе контактной группы Родион Мирошник, комментируя заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Резников утверждал, что процедура отбора участников консультативного совета может быть утверждена контактной группой только после его согласования участниками нормандского формата (Франция, Германия, Украина и Россия), так как это якобы соответствует "иерархии минского процесса".

Мирошник напомнил, что в ходе состоявшейся в Минске 11 марта встречи участников контактной группы "была достигнута принципиальная договоренность о создании консультационного совета, в состав которого, по мысли участников переговоров, должны на правах совещательного голоса войти по одному представителю ОБСЕ, Германии и Франции, и о готовности подписать соответствующее решение на заседании контактной группы 25 марта".

"Когда по возвращении в Киев представителей Украины [в контактной группе] встретил маленький, но буйный "Ермак-майдан" (по фамилии участвовавшего во встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака - прим. ТАСС), у них и появилась своя однобокая трактовка, что консультационный совет еще нужно согласовать в нормандском формате. Этого нет! Это очередная выдумка, пусть и новых людей, и избранных как альтернатива Порошенко, но работающих по оставленным им методичкам", - заявил представитель ЛНР.

Самодостаточный формат

По словам Мирошника, "представители украинской власти, как новые, так и предыдущие, так сильно боятся радикалов-националистов, что под давлением даже небольшой кучки нацистов начинают транслировать однобокие трактовки как ранее подписанных документов, так и уже ими достигнутых договоренностей". Он отметил, что "наивно строить пирамиду по урегулированию конфликта в Донбассе как состоящую из верхней части - нормандского формата, и нижней - минского формата, предназначенной, в их трактовке, лишь к решению мелких технических вопросов".

"На самом деле, минский формат - вполне самодостаточный. Хромым его делает позиция Киева, не стремящегося ни к миру, ни к урегулированию", - подчеркнул представитель ЛНР.

Мирошник отметил, что "в нормандском формате был, по сути, создан минский формат, но лидеры четырех стран в совместной декларации оговорили, что нормандский формат оставляет за собой лишь контрольную функцию и не более того".

"Все остальные вопросы могут быть решены в Минске, если на то есть политическая воля. А если ее нет, то тот, у кого она в дефиците, вместо выполнения обязательств начинает выдумывать новые структуры, трактовки и дополнительные согласования и консультации. Все это от нежелания договариваться!" - уверен представитель ЛНР.

Минские соглашения

В работе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины участвуют представители России, Украины, ОБСЕ, Донецкой и Луганской народных республик, с которыми Киев, в соответствии с минскими соглашениями, обязан согласовывать все шаги. Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе помимо решения вопросов обеспечения безопасности предусматривает начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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