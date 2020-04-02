Президент Эстонии выступила против трансляций новостей Таллина на русскоязычном ТВ

ТАЛЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против использования эфира русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) для трансляции столичных новостей. Об этом она сказала в интервью радиостанции Vikerraadio в четверг.
"Наши эксперты по стратегической коммуникации все время говорят, что новости ПБК ненадежные", - сказала она. Кальюлайд выступила против того, чтобы вкладывать общественные деньги в, по ее утверждению, "возрождение российских пропагандистских каналов".
На прошлой неделе мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти страны разучились общаться с русскоязычным населением. Он сообщил, что во время действующей в стране чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса и до 28 мая включительно на ПБК начнет выходить русскоязычная программа "Новости Таллина".
5 марта в медиахолдинге Baltijas mediju alianse, заявили, что канал ПБК прекратит с 20 марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. Причиной такого решения называлось "непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов".
Общее число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло в четверг 858, за сутки выявлено 79 новых случаев. Первый такой случай был зафиксирован в стране 27 февраля. К настоящему моменту в Эстонии умерли 11 пациентов с коронавирусом. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, оно будет действовать до 1 мая.