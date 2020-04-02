Президент Эстонии выступила против трансляций новостей Таллина на русскоязычном ТВ

"Наши эксперты по стратегической коммуникации все время говорят, что новости ПБК ненадежные", - сказала она. Кальюлайд выступила против того, чтобы вкладывать общественные деньги в, по ее утверждению, "возрождение российских пропагандистских каналов".

ТАЛЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против использования эфира русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) для трансляции столичных новостей. Об этом она сказала в интервью радиостанции Vikerraadio в четверг.

На прошлой неделе мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти страны разучились общаться с русскоязычным населением. Он сообщил, что во время действующей в стране чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса и до 28 мая включительно на ПБК начнет выходить русскоязычная программа "Новости Таллина".

5 марта в медиахолдинге Baltijas mediju alianse, заявили, что канал ПБК прекратит с 20 марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. Причиной такого решения называлось "непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов".

Общее число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло в четверг 858, за сутки выявлено 79 новых случаев. Первый такой случай был зафиксирован в стране 27 февраля. К настоящему моменту в Эстонии умерли 11 пациентов с коронавирусом. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, оно будет действовать до 1 мая.