Власти Британии пообещали довести число анализов на коронавирус до 100 тыс. в день

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в четверг, что правительство намерено до конца апреля увеличить количество проводимых ежедневно анализов на коронавирус в стране в 10 раз, до 100 тыс. в день. Об этом он заявил на ежедневном брифинге, который транслировали британские телеканалы.

"Я намерен, чтобы мы добились этого", - сказал министр, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция и который находился на самоизоляции в течение недели.

Он также пообещал, что правительство спишет долг Национальной системы здравоохранения в размере £13,4 млрд ($17,6 млрд), который скопился за десятилетия.

По данным, распространенным в четверг Минздравом Великобритании, число умерших в стране от болезни за сутки возросло на 569 - до 2 921 человека, что стало национальным антирекордом. Число инфицированных увеличилось до 33 718 человек.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако ограничения могут продлиться в течение полугода.

Коронавирусная инфекция обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, наследного принца Уэльского Чарльза, который уже выздоровел. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.