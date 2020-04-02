Госдеп: США признают любого победителя выборов в Венесуэле в рамках своего плана

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках своего плана по Венесуэле признают любого победителя как президентских, так и парламентских выборов, к какой бы партии он не принадлежал, если волеизъявление будет свободным и честным. Об этом заявил в четверг в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"США будут уважать результаты свободных и честных выборов, независимо от того, кто их выиграет, - сказал он. - Мы выступаем только против того злоупотребления государственной властью, которое дает возможность одной партии бесконечно оставаться во главе страны".

Абрамс указал, что предложенный США план предусматривает создание государственного совета, в который войдут как сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо, так и представители правящей чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), к которой принадлежит президент Николас Мадуро. Они должны будут выбрать временного президента, при том, что каждый из членов Государственного совета получит право вето. Этот образованный на паритетной основе орган затем должен будет назначить парламентские и президентские выборы, которые пройдут спустя 6-12 месяцев.

По такому же принципу, с правом вето у возглавляемой Гуайдо коалиции и PSUV, согласно предложению США, планируется сформировать новый состав Верховного суда и Национальной избирательной комиссии. Национальную конституционную ассамблею планируется распустить.

Участия Мадуро в выборах

Соединенные Штаты считают, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро может участвовать в президентских выборах, но у него якобы нулевые шансы на победу.

"Согласно представленному плану, только временный президент [который, согласно плану Вашингтона, будет избран членами госсовета до выборов] не сможет участвовать в выборах, - отметил спецпредставитель. - Но в такой хрупкой ситуации, как в Венесуэле, никто не верит, что кто-либо из правительства будет участвовать и что все будет честно".

"Николас Мадуро может участвовать, [лидер оппозиции] Хуан Гуайдо может участвовать [в выборах]", - добавил он.

По утверждению Абрамса, рейтинг Мадуро якобы составляют 12-15% "При свободных выборах у него нулевые шансы на победу, поэтому госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Мадуро больше не может управлять Венесуэлой", - считает спецпредставитель.

По словам Абрамса, отказ Мадуро от американского плана был предсказуем. "Важно другое - что произойдет внутри правительства, режима, партии и армии, - сказал он. - Кто может представить это на столе переговоров? Возможно, церковь. Может, Норвегия, которая проводила переговоры на своей площадке в прошлом году".

Дипломат допустил возможность контактов с правительством Венесуэлы по данному плану: "Если режим хочет переговоров, то это не проблема".

Консультации с Россией

Администрация США обсуждает с правительством России свои новые предложения по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, но не поддерживает контакты с президентом Николасом Мадуро и его окружением, сообщил Абрамс.

"У нас были контакты по ситуации в Венесуэле с Россией, с правительством России - о ситуации там и об американском предложении. У нас не было контактов [по этому поводу] с режимом Мадуро", - сказал сотрудник Госдепартамента.

Он напомнил, что Вашингтон выдвинул свой план преодоления кризиса в Венесуэле лишь 31 марта. "Прошло немного времени. Но ответ - нет", - заявил Абрамс, комментируя просьбу уточнить, обсуждали ли американские власти свои новые предложения с Мадуро и его окружением.

"У нас нет таких отношений с режимом Мадуро", - подчеркнул американский дипломат. В связи с этим он констатировал, что посольство США в Каракасе ранее "было закрыто, дипломаты выведены, а представители режима Мадуро выведены из Вашингтона". США теперь считают дипломатами, представляющими Венесуэлу, эмиссаров лидера оппозиции этой южноамериканской республики Хуана Гуайдо, добавил Абрамс.

Инициатива Вашингтона

Госсекретарь США Майкл Помпео огласил во вторник план урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену американских санкций. Как уточнил Помпео, США предлагают учредить государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов. Последние, по замыслу Вашингтона, должны состояться через 6-12 месяцев.

При этом, как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства США, Мадуро и Гуайдо должны признать, что переходное правительство является единственным органом исполнительной власти во время переходного периода. В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана сохраняющиеся американские санкции будут отменены, заверил госсекретарь.