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НАТО призвала соблюдать перемирие в Донбассе для борьбы с пандемией

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что "поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска"

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. НАТО призвала к прекращению огня на востоке Украины, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции глав МИД альянса. Однако свой призыв он адресовал только силам Донецкой и Луганской республик, которые, по его мнению, атакуют позиции украинских войск, а также России.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска в Донецке и Луганске, - заявил Столтенберг. - Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что члены мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в возможностях перемещаться, и не могут выполнять свою работу в полном объеме. Пандемия не должна использоваться как предлог для ограничения перемещения".

"Мы призываем Россию, которая поддерживает сепаратистов, обеспечить прекращение огня, что необходимо для борьбы с пандемией в стране", - сказал Столтенберг

Как сообщили в четверг в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, за прошедшие сутки украинские войска 22 раза нарушили перемирие, выпустив по районам Донецкой народной республики (ДНР) свыше 200 боеприпасов.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают условия режима тишины.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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