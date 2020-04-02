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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Сербии ужесточил комендантский час

В республике теперь запрещено собираться группами более двух человек

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Новые, ужесточенные меры комендантского часа вводятся в Сербии. Об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

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"С начала эпидемии мы несколько раз были близки к абсолютной катастрофе. Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13:00 (14:00 мск) субботы до 03:00 (04:00 мск) понедельника", - заявил Вучич. Ранее комендантский час действовал в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным - с 15:00 до 05:00.

Кроме того, по словам сербского президента, с сегодняшнего дня запрещено собираться группами более двух человек. В то же время владельцам собак сделаны уступки - им разрешено выгуливать домашних любимцев в радиусе 100 м от дома с 23:00 до 01:00.

Вучич сообщил, что в стране заболевает все больше медиков. В одном из крупнейших белградских клинических центров "Драгиша Мишович" заразились 47 врачей, в районе Земун - пятеро заболевших медиков, в госпитале "Народни фронт" - 12 зараженных докторов.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Теги
СербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
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