Главы МИД НАТО приняли документ о сотрудничестве с Украиной и Грузией

ВАРШАВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО в ходе состоявшейся в четверг видеоконференции приняли документ о сотрудничестве с Украиной и Грузией. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Министры подчеркнули значение сотрудничества с Украиной и Грузией для расширения зоны стабильности и безопасности в непосредственном соседстве альянса", - отметил министр. По его словам, Польша поддерживает предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей и модернизированного пакета сотрудничества с НАТО для Грузии. "Министры приняли сегодня документ о сотрудничестве с этими странами", - сообщил Чапутович, не раскрыв никаких деталей этого документа.

Заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО прошло в четверг впервые в режиме видеоконференции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.