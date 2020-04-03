СМИ: Канада выводит часть своих военных из Ирака и Украины

ОТТАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Канады распорядилось вывести часть канадских военнослужащих, задействованных в различных миссиях в Ираке и на Украине, из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщил телеканал Си-би-си.

По данным его источников, большая часть из 200 канадских военных инструкторов, дислоцированных в Западной Украине, вернутся домой. Инструкторы, размещенные в Ираке, частично будут передислоцированы на канадскую авиабазу в Кувейте. Точных данных о численности перемещенных военных нет. Высокопоставленный чиновник Минобороны пояснил телеканалу, что такие действия ведомства связаны с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке находятся порядка 800 канадских военнослужащих, 500 из которых дислоцированы в Ираке в рамках миссии военных инструкторов НАТО, командование которой до ноября 2020 года поручено Канаде.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier ("Объединитель") на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 10 тыс. человек, 127 заболевших умерли, свыше 1,6 тыс. вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.