Группа Лимы приветствует инициативу США по созданию временного правительства в Венесуэле

БОГОТА, 3 апреля. /ТАСС/. Страны, которые входят в Группу Лимы, положительно оценивают инициативу США по созданию временного правительства в Венесуэле для выхода из политического кризиса, в котором находится эта южноамериканская республика. Соответствующее заявление в четверг распространил колумбийский МИД.

"Мы [Группа] также высоко ценим важное предложение Соединенных Штатов Америки о демократическом переходе в Венесуэле, о формировании переходного правительства", - говорится в документе, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что члены организации "с чрезвычайной обеспокоенностью следят за ситуацией, в которой находится Венесуэла". "Мы настоятельно призываем международное сообщество работать вместе, чтобы поддержать венесуэльцев в поиске мирного решения, которое в срочном порядке устранит серьезный кризис и чрезвычайную ситуацию, а также приведет к восстановлению правопорядка, конституционного и демократического порядка в Венесуэле", - подчеркивается в документе.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства, в состав которого войдут представители оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". При этом, как пояснил Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Группа Лимы была сформирована в августе 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.