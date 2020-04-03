Запад выступил в Генассамблее ООН против предложения России отказаться от санкций

Ранее ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции с призывом к "солидарности стран в борьбе с пандемией", который игнорировал предложения генсека ООН по отмене санкций. Однако российский вариант с более конкретными мерами принят не был.

ООН, 3 апреля. /ТАСС/. Отказ ряда западных стран принять предложения по ослаблению односторонних санкций осложнит общий отпор пандемии коронавируса. Об этом заявили в четверг в постпредстве России при ООН, комментируя отказ Украины, Грузии, Великобритании, США и ЕС принять российский проект резолюции по этой теме в Генассамблее ООН.

"В нашем тексте предусматривались: признание координирующей роли ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - прим. ТАСС) в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать, в том числе в выработке способов борьбы с распространением и лечением [вызываемой коронавирусом] болезни COVID-19, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций, чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

"Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС", - уточнили в дипмиссии.

В постпредстве подчеркнули, что такое решение осложнит сдерживание пандемии. "Сожалеем, что небольшая группа государств - апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами, - отмечается в заявлении постпредства. - В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего в развивающихся странах".

Необходимы объяснения

"Были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании, - указали там. - При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов".

В постпредстве РФ также обратили внимание, что соавторами российской резолюции выступили 28 государств - членов ООН, и "координация с единомышленниками по этому вопросу будет продолжена".

Ранее генеральный секретарь ООН обратился ко всем странам с призывом для борьбы с пандемией коронавируса ослабить действующие санкции в отношении ряда стран, а также прекратить боевые действия.