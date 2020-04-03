Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля

ВАРШАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий. Об этом заявил в пятницу глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

"Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля в Смоленске. Премьер [Матеуш Моравецкий] вместе с правительственной делегацией, представителями парламента должен был почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске", - сказал он в эфире Польского телевидения.

"Мы с начала февраля вели диалог с нашими партнерами из РФ. Но сегодня до полуночи представители РФ, несмотря на декларированное согласие на такой визит, не дали однозначный письменный ответ на представленные логистические планы этого визита правительственной делегации", - отметил Дворчик. "Это делает невозможным организацию этого визита в соответствии с действующими процедурами обеспечения безопасности, которые применяются польскими службами. Отсюда такое решение", - добавил он.

"Но этот визит точно состоится позднее", - заверил представитель польского правительства.

2 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает с Варшавой визит польской делегации во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким в Смоленск и Катынь 10 апреля с учетом эпидемии коронавируса.

10 апреля 2010 года делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынских событий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить лайнер. Самолет несколько метров не дотянул до аэродрома Смоленск - Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.