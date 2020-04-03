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Пандемия коронавируса нового типа

Лидер правящей в Польше партии настаивает на проведении выборов президента 10 мая удаленно

Ярослав Качиньский напомнил, что перенести выборы можно только в случае введения чрезвычайного положения, а оснований для этого, по его мнению, нет

ВАРШАВА, 3 апреля. /ТАСС/. Очередные президентские выборы в Польше, проведение которых запланировано на 10 мая, нельзя отменять или переносить из-за пандемии коронавируса, однако с учетом нынешней эпидемиологической обстановки их можно провести дистанционно. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио лидер правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.

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Как напомнил политик, согласно польским законам, перенести выборы можно только в случае введения чрезвычайного положения. По мнению Качиньского, оснований для этого нет, несмотря на пандемию. "С конституционной точки зрения, нет возможности отложить выборы или перенести их на год", - сказал он.

Лидер партии власти выразил надежду, что парламент быстро примет предложенный его политическим объединением закон, позволяющий провести выборы удаленно с помощью рассылки бюллетеней по почте. Против этого решения выступает оппозиция, считая, что республика не готова к организации дистанционного голосования в масштабах всей страны.

"Мы предлагаем полностью безопасные выборы", - заверил Качиньский, напомнив, что система заочного голосования уже существовала для инвалидов. По его утверждению, с точки зрения возможной фальсификации, она намного безопаснее и надежнее, чем процедура голосования в избирательных участках. "Оппозиция считает, что сейчас она слаба, а через год будет иначе. Поэтому они хотят любой ценой перенести выборы", - указал политик.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 2 946, 57 человек умерли. Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за пандемии коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

Теги
ПольшаПандемия коронавируса нового типа
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