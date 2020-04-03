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Пандемия коронавируса нового типа

Еврокомиссия готова принять меры в отношении Венгрии из-за решения о полномочиях премьера

Национальное собрание Венгрии ранее предоставило премьер-министру Виктору Орбану чрезвычайные полномочия на фоне борьбы с распространением коронавируса

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Европейская комиссия не исключает возможности принятия мер в отношении Венгрии в связи решением парламента страны о наделении премьер-министра Виктора Орбана чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу в интервью французской радиостанции Europe 1.

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"Целый ряд стран ЕС приняли в условиях пандемии чрезвычайные меры, и я понимаю их действия. Но эти меры должны быть четко определены и рассчитаны на ограниченный срок, а также направлены исключительно на защиту здоровья граждан и проведение срочных мер по борьбы с вирусом", - сказала глава Еврокомиссии. Она подчеркнула при этом, что Европейский союз "внимательно следит за этой ситуацией и за тем новым законодательством, которое было принято в Венгрии".

"В случае необходимости мы готовы действовать, так как следует обеспечить, чтобы принимаемые странами меры были пропорциональными ситуации и ограниченными по продолжительности. И в особенности - они должны находиться под контролем парламента. По этим вопросам мы ведем диалог с венгерским правительством - но, повторю, в случае необходимости я готова принять нужные меры", - сказала глава Еврокомиссии.

Национальное собрание Венгрии, в котором две трети голосов принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", 30 марта предоставило премьер-министру чрезвычайные полномочия на неопределенный срок на фоне борьбы с распространением коронавируса. Руководство ЕС осудило это решение.

Теги
ФранцияВенгрияОрбан, ВикторФон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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