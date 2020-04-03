Кабмин Украины оставил открытыми только 21 пункт пропуска на границе

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины в связи с пандемией коронавируса приняло решение оставить открытыми только 21 пункт пропуска через государственную границу, все взъезжающие в страну должны будут проходить карантин в течение двух недель. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"С целью защиты от коронавируса мы продолжаем меры по защите наших внешних границ. Остается работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - отметил он в видеообращении.

Шмыгаль добавил, что "также вводится обязательная обсервация сроком на 14 дней для всех без исключения лиц, которые прибывают на Украину".

Кабинет министров Украины запретил своим гражданам выходить из дома более, чем по два человека, за исключением случаев сопровождения детей. "Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем по два лица, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль от имени правительства Украины призвал своих граждан воздержаться от шашлыков на природе, прогулок по паркам, а также местам массового отдыха "в ближайшие три, а может, четыре недели". "Это поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболично, очень быстро и с фатальными последствиями", - пояснил он, подчеркнув, что эти меры, хоть и неудобные, но необходимые для безопасности людей.

Премьер добавил, что правительство Украины "не прекращало и не будет прекращать товарный оборот, работу промышленных предприятий и критичной инфраструктуры".

Правительство Украины планирует к концу апреля начать поэтапную отмену карантинных мер, ограничения продолжат действовать для пенсионеров, студентов и школьников. "К концу апреля мы сможем начать поэтапное ослабление карантинных мер. На работу пойдут люди трудоспособного возраста, постепенно будет восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит с начала мая начать рестарт экономики", - сказал Шмыгаль.

Однако Шмыгаль признал, что за три недели угроза распространения вируса не исчезнет, поэтому, подчеркнул он, ограничения на массовые собрания и прогулки продолжат действовать. "Все без исключения должны будут носить маски. Для людей старшего возраста, студентов и школьников карантин будет продлен (после 24 апреля - прим. ТАСС)", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что снятие ряда ограничений необходимо для спасения экономики. "Украина не может позволить себе не работать полгода, даже два-три месяца", - добавил он.

На Украине до 24 апреля введен карантин и режим чрезвычайной ситуации в целях противодействия распространению коронавируса. Закрыты магазины, салоны красоты, спортивные центры. Рабочими остаются продуктовые и зоомагазины, аптеки, АЗС, ломбарды, сервисы бытового обслуживания. В магазины и аптеки людям разрешено ходить только в медицинских масках, а также не более чем по 10 человек с соблюдением социальной дистанции в полтора метра.

Киев с 17 марта полностью закрыл пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. Тогда же было принято решение о закрытии 123 пунктов пропуска через госграницу из 230, то есть открытыми оставались 107 пунктов. С 28 марта Киев объявил о полном закрытии границ, оставив для своих граждан возможность вернуться в страну на личном транспорте или пешком только через ограниченное число пунктов пропуска. Сегодняшнего дня таких пунктов пропуска осталось 21.

На Украине по состоянию на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая коронавируса, 23 человека скончались, 19 пациентов выздоровели.