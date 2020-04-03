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Пандемия коронавируса нового типа

Принц Иордании заявил, что человечество должно сохранить солидарность и после пандемии

Хасан бен Талал призвал не забывать о тех, кто нуждается в помощи
Принц Иордании Хасан бен Талал Олег Булдаков/ТАСС
Описание
Принц Иордании Хасан бен Талал
© Олег Булдаков/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Человечество должно остаться приверженным ценностям сострадания, солидарности и гуманизма, которые помогают справиться с пандемией коронавируса, и после ее завершения. Об этом написал в колонке для ТАСС иорданский принц Хасан бен Талал.

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"Нынешний кризис является не только глобальным кризисом в области здравоохранения, но и кризисом глобализации, который подрывает основы современного общества с его безудержным неравенством и растущей несправедливостью, а также угрожает самому выживанию человеческого рода в условиях изменений климата, - отметил он. - Планета, которую мы разделяем с другими живыми существами, хрупка и подвержена кризисам".

По его словам, люди должны быть солидарны друг с другом не только в борьбе с пандемией коронавируса нового вида. "Настоящий успех заключается не в укрощении патогенного микроорганизма или в новом осознании ценности сострадания, уважения и щедрости, а в институционализации этих ценностей в предстоящие дни, недели и месяцы".

Общие ценности

Бен Талал напомнил, что человечество на протяжении своей истории перенесло множество эпидемий, и необходимость борьбы с ними заставляла общество меняться, чтобы приспосабливаться к новым условиям. Аналогичная ситуация сложилась и с пандемией коронавируса нового вида, считает иорданский принц.

"Каждый новый день будет приносить все больше проблем, которые можно решить, только заботясь о больных, сводя к минимуму влияние остановки производства на жизнь <...> и обеспечивая адекватное снабжение водой, едой и энергией, а также участвуя в гонке за разработкой лекарства, - продолжил он. - Как в любом асимметричном конфликте, [в борьбе с коронавирусом] успех зависит от настойчивости".

Иорданский принц призвал внимательнее относиться к тем, кто находится на передовой борьбы с эпидемией, прежде всего к врачам и медсестрам, соблюдать изоляцию, но не забывать о тех, кто нуждается в помощи, а также помнить о тех, кто из-за остановки экономики остался без работы.

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Совместные усилия

Хасан бен Талал подчеркнул важность совместных действий государств по борьбе с эпидемией, а также объединения усилий различных политических сил внутри стран. "Серые зоны в политике, где процветают игры без победителей и проигравших, а также извращенная логика гарантированного взаимного уничтожения, не будут защищать и содействовать обеспечению человеческого достоинства и благосостояния", - продолжил он.

В качестве мер, которые будут способствовать преодолению пандемии и вызванного ею кризиса, иорданский принц предложил, в частности, принять меры для помощи мигрантам и беженцам, среди которых коронавирус может распространяться особенно активно. Он также призвал обратить внимание на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и секторе Газа.

Теги
ИорданияПандемия коронавируса нового типа
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