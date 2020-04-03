Принц Иордании заявил, что человечество должно сохранить солидарность и после пандемии

ТАСС, 3 апреля. Человечество должно остаться приверженным ценностям сострадания, солидарности и гуманизма, которые помогают справиться с пандемией коронавируса, и после ее завершения. Об этом написал в колонке для ТАСС иорданский принц Хасан бен Талал.

"Нынешний кризис является не только глобальным кризисом в области здравоохранения, но и кризисом глобализации, который подрывает основы современного общества с его безудержным неравенством и растущей несправедливостью, а также угрожает самому выживанию человеческого рода в условиях изменений климата, - отметил он. - Планета, которую мы разделяем с другими живыми существами, хрупка и подвержена кризисам".

По его словам, люди должны быть солидарны друг с другом не только в борьбе с пандемией коронавируса нового вида. "Настоящий успех заключается не в укрощении патогенного микроорганизма или в новом осознании ценности сострадания, уважения и щедрости, а в институционализации этих ценностей в предстоящие дни, недели и месяцы".

Общие ценности

Бен Талал напомнил, что человечество на протяжении своей истории перенесло множество эпидемий, и необходимость борьбы с ними заставляла общество меняться, чтобы приспосабливаться к новым условиям. Аналогичная ситуация сложилась и с пандемией коронавируса нового вида, считает иорданский принц.

"Каждый новый день будет приносить все больше проблем, которые можно решить, только заботясь о больных, сводя к минимуму влияние остановки производства на жизнь <...> и обеспечивая адекватное снабжение водой, едой и энергией, а также участвуя в гонке за разработкой лекарства, - продолжил он. - Как в любом асимметричном конфликте, [в борьбе с коронавирусом] успех зависит от настойчивости".

Иорданский принц призвал внимательнее относиться к тем, кто находится на передовой борьбы с эпидемией, прежде всего к врачам и медсестрам, соблюдать изоляцию, но не забывать о тех, кто нуждается в помощи, а также помнить о тех, кто из-за остановки экономики остался без работы.