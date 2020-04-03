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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко заявил, что перевод белорусов на "удаленку" расколет общество

По мнению президента Белоруссии, главная опасность коронавирусной инфекции - это паника

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает недопустимым раскалывать общество на фоне борьбы с коронавирусом, поэтому не станет массово переводить работников на удаленную работу. Об этом он заявил в пятницу журналистам в ходе рабочей поездки в Минскую область, посещая одну из молочных ферм.

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"Скажите, как там на "удаленке" доить коров или выходной объявить? Это нереально, а кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять, - сказал президент, слова которого приводит агентство "БелТА". - Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя".

По словам Лукашенко, власти "никому ничего не запрещают, ни над кем не довлеют, и делают все, чтобы людей защитить". "Я молю бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хоть все кричат гвалтом, что у нас что-то не так. Дай бог, чтобы мы вот так продержались", - отметил глава государства.

По словам президента, анализ ситуации с точки зрения статистики предстоит властям в будущий вторник. "При этом психозе, что у нас тут якобы мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким", - указал Лукашенко.

По мнению президента, главная опасность инфекции - это паника. "Коронавирусный психоз" принесет много опасных последствий, в связи с этим Лукашенко призвал людей не паниковать и подчеркнул, что в стране принимаются все необходимые меры. "Что надо делать - мы знаем", - резюмировал президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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