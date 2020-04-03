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В Сомали авиаударом США уничтожены три террориста

По предварительным данным, мирные жители не пострадали

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в координации с федеральным правительством Сомали нанесло 2 апреля воздушный удар по боевикам террористической группировки "Аш-Шабаб" в районе Буша Мадина на юге страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном портале АФРИКОМ.

"Согласно первоначальной оценке, в результате авиаудара ликвидированы три террориста, - отмечается в пресс-релизе. - Согласно предварительным данным, ни один мирный житель не пострадал".

Нынешний удар стал 33-м по счету в 2020 году, который наносят по целям в Сомали дроны АФРИКОМ. За последние годы это самое интенсивное использование США беспилотников в небе Сомали.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по данным разведки миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет сейчас 7 тыс. боевиков.

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