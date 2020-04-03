Генсек ОДКБ и секретари совбезов стран организации обсудили борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел в пятницу телефонные переговоры с секретарями советов безопасности стран ОДКБ по ситуации с распространением коронавируса в зоне ее ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по эпидемиологической обстановке в каждом государстве, входящем в организацию, и принимаемых мерах по противодействию распространения коронавируса, а также минимизации его последствий. Было отмечено, [что] все страны, кроме Таджикистана, подошли к стадии пиковых показателей распространения эпидемии, при этом ситуация везде сложная, но контролируемая", - сообщили в пресс-службе.

При этом Зась обратил внимание, что в Таджикистане до настоящего времени официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.